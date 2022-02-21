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Россия стала второй в мире по числу зараженных вирусами смартфонов

Технологии
Россия стала второй в мире по числу зараженных вирусами смартфонов
Pr Scr youtube.com  /  The Verge

Москва, 21 февраля. Более 16 тысяч смартфонов с предустановленным вредоносным программным обеспечением было выявлено в России. По некоторым данным, число зараженных вирусами устройств может превышать 116 тысяч.

В числе зараженных брендов и моделей оказались ZTE (Blade 3), MiOne (P1, R5, R3, Hero 5), Meizu (V8), Huawei (Mate 20 Pro, P9, P20 Pro). Не исключено, что риску подвержены пользователи других моделей телефонов.

Как отметило издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование Trend Micro, Россия стала второй страной в мире по числу зараженных китайских смартфонов на операционной системе Android. Первое место досталось Индонезии.

Эксперты регулярно дают советы, как обезопасить свой телефон от вредоносных программ и других уязвимостей. Специалисты из Великобритании указали, что некоторые вирусы способны включать камеру без разрешения пользователей. По их рекомендации, стоит заклеить камеру для безопасности.

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