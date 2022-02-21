Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 13:27
13:26
Общество
Air France отменила несколько рейсов в Киев
13:23
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
13:21
Весь мир
Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве
13:20
Общество
Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса
13:17
Происшествия
Сотрудников мэрии в Ярославле эвакуировали после сообщения о «минировании»
13:16
Происшествия
Прокуратура Архангельской области проверяет сообщения о драке педагога с учеником в школе
13:14
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ из миномета обстреляли городскую больницу в Донецке
13:14
Происшествия
Снег с крыши обрушился на женщину с двумя маленькими детьми в Чебоксарах
13:14
Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
13:13
Политика
«Ядерный бред»: Альгис Микульскис о мюнхенских мечтах Владимира Зеленского
Все новости

Индекс Мосбиржи просел ниже 3300 пунктов

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:17
Экономика
Индекс Мосбиржи просел ниже 3300 пунктов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 21 февраля. Новости о ситуации в Донбассе послужили фактором падения одного из основных российских фондовых индикаторов — индекса Мосбиржи. Показатель снизился до 3300 пунктов впервые с 27 января, свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС на фоне известий об обострении на юго-востоке Украины упал ниже 1350 пунктов. По состоянию на 11:41 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3299,49 пункта, что говорит о снижении на 2,8%, индекс РТС опустился на 3,2% и составлял 1346,36 пункта. Падение большинства «голубых фишек» на Московской бирже отмечалось в пределах 4,5%. Доллар США торговался по 77,14 рубля.

При этом доллар и евро снизились на старте торговой сессии. Курс американской валюты потерял 41 копейку относительно показателя закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 7:12 по московскому времени установился на уровне 76,89 рубля. В это же время курс евро снизился на 22 копейки, достигнув 87,33 рубля.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Индекс Мосбиржи просел ниже 3300 пунктов
торги индекс ртс индекс мосбиржи
Комментировать