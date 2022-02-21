Индекс Мосбиржи просел ниже 3300 пунктов

Москва, 21 февраля. Новости о ситуации в Донбассе послужили фактором падения одного из основных российских фондовых индикаторов — индекса Мосбиржи. Показатель снизился до 3300 пунктов впервые с 27 января, свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС на фоне известий об обострении на юго-востоке Украины упал ниже 1350 пунктов. По состоянию на 11:41 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3299,49 пункта, что говорит о снижении на 2,8%, индекс РТС опустился на 3,2% и составлял 1346,36 пункта. Падение большинства «голубых фишек» на Московской бирже отмечалось в пределах 4,5%. Доллар США торговался по 77,14 рубля.

При этом доллар и евро снизились на старте торговой сессии. Курс американской валюты потерял 41 копейку относительно показателя закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 7:12 по московскому времени установился на уровне 76,89 рубля. В это же время курс евро снизился на 22 копейки, достигнув 87,33 рубля.