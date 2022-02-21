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Волейболистка Гамова заявила, что в допинг-скандале вокруг Валиевой нет заговора

Спорт
Волейболистка Гамова заявила, что в допинг-скандале вокруг Валиевой нет заговора
Global Look Press  /  Remote Camera/XinHua

Москва, 21 февраля. Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова высказалась о допинг-скандале вокруг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. По ее мнению, не стоит в этом искать какой-то заговор.

Четырехкратная чемпионка Европы в составе сборной России Елизавета Тищенко призвала ранее не списывать допинг-скандал с Валиевой на всемирный заговор. Гамова в Instagram согласилась с мнением коллеги.

«Нет никакого всемирного заговора против России, правильно ты говоришь, есть безалаберность и разгильдяйство, в этом наша беда! Кто ответит за то, что в организм ребенка попали запрещенные вещества?» — написала она.

Напомним, в допинг-пробе, сданной Валиевой 25 декабря, нашли следы запрещенного вещества. Спортивный врач Артем Катулин считает, что в России не хватает хороших специалистов по спортивной фармакологии. По его словам, атлеты принимают поддерживающие препараты и это нормальная практика, однако немногие разбираются в юридических нюансах по поводу допинга, отсюда все скандалы.

В команде Этери Тутберидзе уверены — Валиева не принимала запрещенный препарат. Талантливой фигуристке не нужен допинг, чтобы быть первой на соревнованиях.

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валиева гамова тищенко
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