Австрия не приветствует введение превентивных ограничений против России

Вена, 21 февраля. Власти Австрии не поддерживают введение антироссийских ограничений «заранее». Об этом сообщил глава австрийского МИД Шалленберг.

Глава австрийского Форин-офиса уверен, что обострение ситуации на территории Украины не является следствием агрессивного поведения со стороны России. Министр подчеркивает, что в Донбассе развернули настоящую кампанию по дезинформации.

«Санкции — это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее. Мы в ЕС всегда говорили, что будем реагировать соразмерностью на акт агрессии, и должны этому следовать. Я считаю правильным подход не оглашать заранее детально, как будет выглядеть этот санкционный пакет», — говорит Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД Европейского союза в Брюсселе.