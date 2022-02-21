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Австрия не приветствует введение превентивных ограничений против России

Политика
Австрия не приветствует введение превентивных ограничений против России
pixabay.com

Вена, 21 февраля. Власти Австрии не поддерживают введение антироссийских ограничений «заранее». Об этом сообщил глава австрийского МИД Шалленберг.

Глава австрийского Форин-офиса уверен, что обострение ситуации на территории Украины не является следствием агрессивного поведения со стороны России. Министр подчеркивает, что в Донбассе развернули настоящую кампанию по дезинформации.

«Санкции — это реакция, своего рода наказание, их нельзя и не следует вводить заранее. Мы в ЕС всегда говорили, что будем реагировать соразмерностью на акт агрессии, и должны этому следовать. Я считаю правильным подход не оглашать заранее детально, как будет выглядеть этот санкционный пакет», — говорит Шалленберг по прибытии на саммит глав МИД Европейского союза в Брюсселе.

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