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И вновь обстрелы: жители Донбасса не хотят новой войны у себя дома

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:24
Политика
И вновь обстрелы: жители Донбасса не хотят новой войны у себя дома
Новостное агентство «Харьков».  / 

Луганск, 21 февраля. Продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта на границах Донбасса. О своем отношении к происходящему рассказала ФАН жительница Луганска. По словам собеседницы, ее семья еще не забыла вооруженные конфликты в 2014 году.

«У меня двое детей. Старший сын уже военнообязанный, а младшей дочери — 11 лет. Очень за них переживаю. Сын хорошо помнит войну 2014 года, а дочь нет. Страшно, это уже новое поколение детей, которое будет прятаться в подвалах. Спасибо украинским «защитничкам» за это!» — Светлана Д, жительница Луганска.

Очередное поколение детей в подвалах: жительница Донбасса рассказала о эскалации в регионе
Global Look Press / Alexander Rekun

Ранее местные корреспонденты сообщали про мощные артиллерийские залпы, которые слышались в Луганске. Звуки выстрелов раздаются на окраине города. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий.

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