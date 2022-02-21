«Спасибо России за готовность помочь»: жители Луганска рассказали о предвоенном положении в городе

Число людей, прибывших из ДНР и ЛНР в Россию, увеличилось до 61 тысячи человек. Об этом сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Из-за обострения ситуации и начавшихся активных обстрелов из Донбасса, в первую очередь начали эвакуировать пенсионеров, женщин и детей. Кто-то из жителей ДНР и ЛНР покинул территорию республик самостоятельно. Но многие люди приняли решение остаться на родной земле. В беседе с ФАН жительница Луганска Татьяна Д. рассказала, почему она никуда не собирается уезжать, и какова сейчас обстановка в городе.

По словам луганчанки, у жителей прифронтовой зоны иного выбора, как покинуть свои дома и оставить хозяйство, сейчас нет. Ситуация обострилась. Также Луганск покидают люди, у которых есть родственники в России. Однако сама Татьяна уезжать из города не спешит.

«Мне уже 66 лет. Я никуда ехать не собираюсь. Я здесь родилась, это моя земля. Но наши соседи уехали к родственникам в России. Много кто покидает свои дома, но это обычно жители области, прифронтовой зоны. Пока в Луганске относительно спокойно. Спасибо России за готовность помочь», — объяснила собеседница ФАН.

Российские регионы один за другим встречают соотечественников из Донбасса. Многие из областей уже имеют опыт приема беженцев, ввиду событий 2014 года. И к сожалению, ситуация повторяется. В понедельник, 21 февраля, первый поезд с жителями ЛНР и ДНР прибыл в Волгоградскую область. Более 400 жителей Донецкой и Луганской народных республик, включая 166 несовершеннолетних, приехали в город Волжский.