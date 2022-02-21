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Олимпиада 2022: финальный медальный зачет, успех России, драма фигуристок, самое дорогое золото

Спорт
Олимпиада 2022: финальный медальный зачет, успех России, драма фигуристок, самое дорогое золото
Федеральное агентство новостей  / 

Завершились зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Окончательный итоги для России можно назвать серьезным успехом, несмотря на формально невысокое место в неофициальном медальном зачете.

Во-первых, скорее всего это последняя Олимпиада, на которой российские спортсмены вынуждены были выступать без национального флага и гимна — срок дисквалификации России истекает в декабре 2022 года. Если против нашей страны не будет новых провокаций, на следующих Играх наши олимпийцы выступят под российским триколором, а после всех (уверены, многочисленных) побед будет гордо звучать гимн России.

Теперь о медальном зачете, о котором обычно волнуются гораздо сильнее, чем он того заслуживает. Напомним, этот рейтинг является неофициальным, скорее, радующим журналистов, чем имеющим отношение к олимпийскому движению. Так что девятое место России в медальном зачете, конечно, немного неприятно (вскоре читайте на ФАН мнение по этому поводу доктора медицинских наук Геннадия Онищенко), но ничего страшного. А вот по общему количеству медалей россияне побили национальный зимний олимпийский рекорд и перевыполнили план, поставленный нашим олимпийским комитетом. Всего в копилке россиян 32 награды, больше только у бесспорных фаворитов этой Олимпиады — норвежцев.

Финальный медальный зачет

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Все медали

1

Норвегия

16

8

13

37

2

Германия

12

10

5

27

3

Китай

9

4

2

15

4

США

8

10

7

25

5

Швеция

8

5

5

18

6

Нидерланды

8

5

4

17

7

Австрия

7

7

4

18

8

Швейцария

7

2

5

14

9

Россия

6

12

14

32

10

Франция

5

7

2

14

Олимпиада 2022: финальный медальный зачет, успех России, драма фигуристок, самое дорогое золото
Федеральное агентство новостей /

Самое дорогое золото

Без сомнения, у нас главный герой этой Олимпиады — король лыж Александр Большунов, который завоевал в тяжелейшей борьбе три золота и нес флаг на закрытии Игр. Еще одной сенсацией стало наше серебро в прыжках на лыжах с трамплина.

Список россиян — золотых призеров Олимпиады:

Александр Большунов (лыжные гонки, мужчины, скиатлон);

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир);

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова (лыжные гонки, женщины, эстафета)

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, мужчины, эстафета)

Анна Щербакова (фигурное катание, женщины);

Александр Большунов (лыжные гонки, мужчины, масс-старт).

Олимпиада 2022: финальный медальный зачет, успех России, драма фигуристок, самое дорогое золото
Федеральное агентство новостей /

Драма с фигуристками

О драматической истории на Олимпиаде вокруг российских девушек-фигуристок сказано немало. Напомним, Камила Валиева стала золотой медалисткой в групповом турнире, но медаль не получила из-за допингового разбирательства. В одиночном катании золото и серебро у россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, поставившей рекорд по четверным прыжкам. Но нервное напряжение и давление дались девушкам нелегко. Подробнее об этом читайте в авторской колонке Геннадия Онищенко с «разбором полетов» по следам Олимпиады.

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валиева медальный зачет олимпиада 2022
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