Олимпиада 2022: финальный медальный зачет, успех России, драма фигуристок, самое дорогое золото

Завершились зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Окончательный итоги для России можно назвать серьезным успехом, несмотря на формально невысокое место в неофициальном медальном зачете.
Во-первых, скорее всего это последняя Олимпиада, на которой российские спортсмены вынуждены были выступать без национального флага и гимна — срок дисквалификации России истекает в декабре 2022 года. Если против нашей страны не будет новых провокаций, на следующих Играх наши олимпийцы выступят под российским триколором, а после всех (уверены, многочисленных) побед будет гордо звучать гимн России.
Теперь о медальном зачете, о котором обычно волнуются гораздо сильнее, чем он того заслуживает. Напомним, этот рейтинг является неофициальным, скорее, радующим журналистов, чем имеющим отношение к олимпийскому движению. Так что девятое место России в медальном зачете, конечно, немного неприятно (вскоре читайте на ФАН мнение по этому поводу доктора медицинских наук Геннадия Онищенко), но ничего страшного. А вот по общему количеству медалей россияне побили национальный зимний олимпийский рекорд и перевыполнили план, поставленный нашим олимпийским комитетом. Всего в копилке россиян 32 награды, больше только у бесспорных фаворитов этой Олимпиады — норвежцев.
Финальный медальный зачет
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Все медали
|
1
|
Норвегия
|
16
|
8
|
13
|
37
|
2
|
Германия
|
12
|
10
|
5
|
27
|
3
|
Китай
|
9
|
4
|
2
|
15
|
4
|
США
|
8
|
10
|
7
|
25
|
5
|
Швеция
|
8
|
5
|
5
|
18
|
6
|
Нидерланды
|
8
|
5
|
4
|
17
|
7
|
Австрия
|
7
|
7
|
4
|
18
|
8
|
Швейцария
|
7
|
2
|
5
|
14
|
9
|
Россия
|
6
|
12
|
14
|
32
|
10
|
Франция
|
5
|
7
|
2
|
14
Самое дорогое золото
Без сомнения, у нас главный герой этой Олимпиады — король лыж Александр Большунов, который завоевал в тяжелейшей борьбе три золота и нес флаг на закрытии Игр. Еще одной сенсацией стало наше серебро в прыжках на лыжах с трамплина.
Список россиян — золотых призеров Олимпиады:
Александр Большунов (лыжные гонки, мужчины, скиатлон);
Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир);
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова (лыжные гонки, женщины, эстафета)
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, мужчины, эстафета)
Анна Щербакова (фигурное катание, женщины);
Александр Большунов (лыжные гонки, мужчины, масс-старт).
Драма с фигуристками
О драматической истории на Олимпиаде вокруг российских девушек-фигуристок сказано немало. Напомним, Камила Валиева стала золотой медалисткой в групповом турнире, но медаль не получила из-за допингового разбирательства. В одиночном катании золото и серебро у россиянок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, поставившей рекорд по четверным прыжкам. Но нервное напряжение и давление дались девушкам нелегко. Подробнее об этом читайте в авторской колонке Геннадия Онищенко с «разбором полетов» по следам Олимпиады.