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Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке

Общество
Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Некий антихрист в ближайшее время появится на Ближнем Востоке и окажет трагическое влияние на современную историю. Такое пророчество перед своей смертью сделал иеромонах Анатолий Киевский.

Восточные народы решат установить свою власть в христианском мире. Главным героем этих событий станет «неправедный судия», который окажется ставленником на Ближнем Востоке и втянет в большую войну многие страны, сообщил канал «Пророчества и Предсказания» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Антихрист же придет сам от себя, но иудеи знают все пророчества об этом лжемессии, и они сделают его своим ставленником, поставят его на царство. И потому он будет слушать их и потакать им. И турки пойдут на Европу, на Румынию, Молдавию, часть Украины — будет кровь стоять в Дунае как студень», — заявил иеромонах Анатолий Киевский.

Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке
ФБА «Экономика сегодня» /

Он также оставил после себя пророчество, связанное с Россией и Украиной. Братские народы вступят в кровопролитную большую войну, которая полностью изменит облик государств.

«Будет сначала война, как в Евангелии написано: брат на брата. А где еще есть такие братские народы как Россия, Украина и Белоруссия?… А потом начнется и большая война. Все будут в этой войне. Но воевать будут, допустим, не 30 стран, а две или три, как бы коалиции», — предсказал иеромонах.

Великий астролог Нострадамус также предсказывал приход антихриста и начало Третьей мировой войны. Он предрекал конец света, который якобы наступит в 3242 году.

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война европа антихрист
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