«Повторения 2014-го не хочется, но возможно к этому все идет»: жительница Луганска рассказала о ситуации в городе

Минувшая пятница, 18 февраля стала днем объявления о всеобщей эвакуации с территорий Донецкой и Луганской республик после обострения военного конфликта. Власти ДНР и ЛНР вывозят женщин и детей в безопасные районы. ФАН поговорил с педагогом из Луганска и выяснил, что думают о ситуации местные жители.

«У нас учебный процесс приостановили. Некоторые дети уехали в Россию. Большой паники в городе нет, но постоянно слышны обстрелы на прифронтовой зоне. На границе с Россией большие очереди, люди не хотят войны, но все равно переживают. Хотят уехать пока безопасно. Повторения 2014 года очень не хочется, но возможно все к этому идет», — жительница Луганска Инна Б.

ФБА «Экономика сегодня» /

Тем временем западные страны продолжают информационную кампанию, обвиняя Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Об этом в ходе телефонного разговора с американским коллегой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Какая сейчас обстановка на линии соприкосновения в ЛНР, ожидают ли военнослужащие эскалации, с какой целю украинская сторона направляет все больше и больше разведывательных беспилотников — в репортаже журналиста Наданы Фридрихсон «Луганск. Канун войны».