Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России

Москва, 21 февраля. Распространение посольством США сообщений о якобы возможных терактах в России является необычной практикой. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Администрация президента России разбирается, были ли сигналы от американских спецслужб о возможных терактах на территории РФ.

«Это такая необычная достаточно практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств», — отметил Песков во время встречи с журналистами.

Недавно посольство США предупредило своих граждан, что в России якобы возможны теракты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, передавала ли американская сторона соответствующую информацию коллегам.