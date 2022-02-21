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Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России

Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 февраля. Распространение посольством США сообщений о якобы возможных терактах в России является необычной практикой. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Администрация президента России разбирается, были ли сигналы от американских спецслужб о возможных терактах на территории РФ.

«Это такая необычная достаточно практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств», — отметил Песков во время встречи с журналистами.

Недавно посольство США предупредило своих граждан, что в России якобы возможны теракты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, передавала ли американская сторона соответствующую информацию коллегам.

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сша песков теракт
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