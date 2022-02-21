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«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
Народные новости  /  Арсений Островский

Санкт-Петербург, 21 февраля. Появление нового формата возведения промзданий «Лайт индастриал» станет важным событием для экономики и экологии Петербурга. Его пользу объяснил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

«Лайт индастриал» — это передовой формат строительства промышленных зданий. Помещения имеют площадь от 200 до 2000 квадратных метров, что востребовано у малого и среднего бизнеса. Такое зонирование хорошо подходит для нужд стартапов и новых передовых компаний. Также «Лайт индастриал» предполагает совместимость с экологичностью.

Новая территория, чтобы привлечь квалифицированных специалистов, должна предложить современные комфортные условия. Сейчас такая тенденция нераздельно связана с зелеными принципами и технологиями. Один такой проект планируют реализовать в Санкт-Петербурге уже в ближайшие годы, подчеркнул Корупятник.

«Вы же слышали про наш проект по "Горской"? Мы его декларируем как зеленый город в духе силиконовой долины. Все это должно органично вписаться и стать украшением и точкой притяжения жителей и гостей города. При этом будет создано порядка 15 тысяч новых рабочих мест, будут экотропы, благоустроенные набережные, музеи, тут же — в соседнем кластере — расположатся высокотехнологичные переоборудованные здания», — отметил он.

«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
Prt Scr youtube.com / Aurora Group

Крупные международные консорциумы соревнуются за право разработки проекта «Горской». Три организации ранее прошли в финал первого отборочного тура. Они будут готовить концепции развития территории.

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