Выступление иностранных политиков на Мюнхенской конференции показало глубокий раскол внутри западного мира. К такому мнению пришел российский разведчик, полковник Службы внешней разведки в отставке, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

Вся финансовая система Запада выстроена таким образом, чтобы получать выгоду несмотря ни на что, уверен эксперт. По его словам, в последние годы западные государства это наглядно демонстрируют.

«Мы сейчас видим систему финансового олигархата и капитализма, который поставил себе цель быстрого обогащения любой ценой — война, спекуляции и так далее. А вам не кажется, что любая цивилизационная модель оптимизирована под ту культуру, которая под ней стоит? Так вот, модель варварского, тотального капитализма оптимизирована под британско-американскую культуру. Нет в языке понятий "совесть", "прошлое". Именно это позволяет этой финансовой системе обогащаться несмотря ни на что», — сказал он в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Российский полковник заявил о «глубоком расколе» Запада из-за действий Москвы. По его мнению, так называемое единство иностранных государств против России доказывает, что никакого единства нет. В свою очередь, как отметил эксперт, такая ситуация сильно не нравится рядовым жителям иностранных государств, которые чувствуют, что Запад больше никогда не будет прежним, и предугадывают большие перемены.

«Но сегодня видно, что эта модель начинает сбоить. Мы видели на Мюнхенской конференции, как одним голосом заявлялось о единстве. А с точки зрения психологии, когда человек постоянно говорит о единстве, не является ли это проблемой отсутствия единства? То, что сегодня твориться в Канаде, во Франции и будет происходить в США, — не является ли показателем этого? Идет глубокий раскол. Нормальные люди устали уже от нагнетания ситуации и "закручивания гаек". Мы видели, что Канада была спокойной и приятной страной. Что сделали с ней всего за месяц? Сейчас там начнут отнимать грузовики, которые являются единственным средством для того, чтобы кормить семью. Что эти люди должны будут делать дальше? Взяться за оружие? Их к этому подталкивают? А у них оружие есть», — резюмировал Андрей Безруков.

Западные государства заврались в вопросе нерасширения НАТО. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.