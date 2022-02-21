Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 13:25
13:23
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
13:21
Весь мир
Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве
13:20
Общество
Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса
13:17
Происшествия
Сотрудников мэрии в Ярославле эвакуировали после сообщения о «минировании»
13:16
Происшествия
Прокуратура Архангельской области проверяет сообщения о драке педагога с учеником в школе
13:14
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ из миномета обстреляли городскую больницу в Донецке
13:14
Происшествия
Снег с крыши обрушился на женщину с двумя маленькими детьми в Чебоксарах
13:14
Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
13:13
Политика
«Ядерный бред»: Альгис Микульскис о мюнхенских мечтах Владимира Зеленского
13:12
Происшествия
Житель Череповца расстрелял квартиру бывшей супруги
Все новости

Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России

Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
wikipedia.org

Санкт-Петербург, 21 февраля. Православная юродивая Ксения Петербургская при жизни предсказала множество событий, которые сбылись. В 1988 году ее канонизировали в лике блаженных.

Ксения Петербургская родилась в дворянской семье в XVIII веке, в 26 лет потеряла мужа и осознала тщетность материальных ценностей на земле. Она раздала все свое имущество и до самой смерти ходила по городу и помогала страждущим. Петербуржцы почитали ее как святую, пишут «Невские Новости».

Однажды блаженная Ксения Петербургская предсказала смерть купчихи Крапивиной и велела ей подготовиться к уходу в иной мир. Одной своей знакомой юродивая заявила, что Господь ей сына послал, и отправила ее к Смоленскому кладбищу. Параскева Антонова последовала совету и пошла куда ей указали. Она стала свидетелем несчастного случая — под колеса повозки попала беременная женщина. Перед смертью она родила младенца, которого взяла на воспитание Параскева.

Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
wikipedia.org /

Одной 17-летней девушке Ксения сообщила, что «муж твой жену хоронит», и велела бежать к Охте. Юная петербурженка послушалась святую, несмотря на то, что у нее в тот момент еще и жениха не было. На реке девушка встретила овдовевшего доктора, который только что похоронил свою супругу. Через год они поженились.

Однажды православная юродивая заявила: «Там реки налились кровью, там каналы кровавые». Толкователи предсказаний уверены, что Ксения предвидела трагическую смерть Иоанна VI Антоновича. Сбылось и ее пророчество о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Незадолго до ее смерти православная святая предрекла, что скоро вся Россия будет печь поминальные блины.

Российский экстрасенс Павсекакий Богданов нашел подтверждение тому, что пугающие пророчества Нострадамуса о переменах в России и мире начали сбываться. Французский алхимик в своих катренах описал зловещее знамение, которое определит начало серьезного конфликта, после него мировой порядок начнет меняться.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
ксения петербургская предсказания пророчество
Комментировать