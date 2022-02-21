Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России

Санкт-Петербург, 21 февраля. Православная юродивая Ксения Петербургская при жизни предсказала множество событий, которые сбылись. В 1988 году ее канонизировали в лике блаженных.

Ксения Петербургская родилась в дворянской семье в XVIII веке, в 26 лет потеряла мужа и осознала тщетность материальных ценностей на земле. Она раздала все свое имущество и до самой смерти ходила по городу и помогала страждущим. Петербуржцы почитали ее как святую, пишут «Невские Новости».

Однажды блаженная Ксения Петербургская предсказала смерть купчихи Крапивиной и велела ей подготовиться к уходу в иной мир. Одной своей знакомой юродивая заявила, что Господь ей сына послал, и отправила ее к Смоленскому кладбищу. Параскева Антонова последовала совету и пошла куда ей указали. Она стала свидетелем несчастного случая — под колеса повозки попала беременная женщина. Перед смертью она родила младенца, которого взяла на воспитание Параскева.

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Одной 17-летней девушке Ксения сообщила, что «муж твой жену хоронит», и велела бежать к Охте. Юная петербурженка послушалась святую, несмотря на то, что у нее в тот момент еще и жениха не было. На реке девушка встретила овдовевшего доктора, который только что похоронил свою супругу. Через год они поженились.

Однажды православная юродивая заявила: «Там реки налились кровью, там каналы кровавые». Толкователи предсказаний уверены, что Ксения предвидела трагическую смерть Иоанна VI Антоновича. Сбылось и ее пророчество о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Незадолго до ее смерти православная святая предрекла, что скоро вся Россия будет печь поминальные блины.

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