Евросоюз будет снижать расходы на Украину уже в краткосрочной перспективе

Многие кредиты, предоставленные Украине, идут под обязательства проведения реформ, которые далеко не всегда можно назвать полезными для экономики и граждан страны. Об этом ФАН рассказал политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

ЕС потратил много денег

Европейский союз не тратил так много денег ни на одно государство, как на Украину. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что Украина получила с 2014 года от Евросоюза уже порядка 17 млрд евро. Однако Киеву еще требуется много усилий на пути демократического развития и прогрессивных реформ.

Global Look Press / Zheng Huansong

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — подчеркнул Боррель.

Поддержка Запада

Как отметил Евгений Валяев, Европа и США спонсируют официальный Киев с 2014 года. Без этой поддержки Украину ждал бы неминуемый дефолт. Плюс для россиян состоит в том, что это не Россия тратила деньги на финансирование Украины все эти годы. Из 17 млрд евро, которые Киев получил от ЕС, ощутимые суммы шли на укрепление обороноспособности, что не сильно сказывалось на повышении уровня жизни украинцев, а также в виде кредитов, которые стране еще предстоит возвращать.

«Не нужно представлять, что Киев нашел легкий способ для получения денег и на них шикует. Многие кредиты, предоставленные Украине, идут под обязательства проведения реформ, которые далеко не всегда можно назвать полезными для экономики в целом и самих граждан в частности. Многие из этих реформ для населения являются шоковыми, так как они резко повышают коммунальные тарифы. Суть этих реформ состоит в скорейшем повышении доходов бюджета, а сделать это можно только за счет граждан», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Он заметил, что было бы куда полезнее, если бы эти миллионы пришли в украинскую экономику в виде живых иностранных инвестиций. Но для инвесторов Украина является страной с необоснованно высокими издержками, которые отпугивают даже самых рискованных игроков. Системные проблемы с коррупцией не решены, а рынок очень зависим от политической конъюнктуры.

Разрыв с Россией

По его словам, Украина тяжело переживает разворот на Запад, где украинские товары не являются востребованными. Разрыв экономических связей между Москвой и Киевом сильно ударил именно по украинским производителям, которые так и не смогли найти альтернативные рынки сбыта. Украина является преимущественно сырьевой экономикой.

«Россия по итогам 2021 года опустилась на четвертое место в списке крупнейших внешнеторговых партнеров Киева. Еще несколько лет назад Россия занимала второе место, а теперь уступает не только Китаю, но и Германии с Польшей. Торговое сальдо при этом с Россией у Украины традиционно, хотя и за счет энергоресурсов, отрицательное. Украина продолжает курс на снижение торговли с Россией. Одновременно с этим снижается ВВП на душу населения — Украина находится на последних местах в Европе по этому показателю. Также заметно падает последние годы товарооборот Украины с Белоруссией», — добавил Евгений Валяев.

Он заметил, что далеко не все страны Евросоюза пускают на свои рынки украинские товары и инвестируют в Украину. Активная торговля идет с Германией, Нидерландами, Италией, Польшей и Венгрией, но многие другие европейские страны фактически не замечают Киев. Можно сделать вывод, что далеко не все члены поддерживают действия Евросоюза по закачке на Украину денег, которые практически невозможно будет вернуть.

«Евросоюз будет снижать расходы на Украину уже в краткосрочной перспективе», — заключил Евгений Валяев.

Украина же не прекращает поглощать зарубежные дотации. Всемирный банк сейчас изучает вопрос о предоставлении Киеву 350 млн долларов (около 309 млн евро) для поддержки реформ.