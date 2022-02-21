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В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине

Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил выступление сборной России на Олимпийских играх, которые проходили в Китае.

Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), в медальном зачете оказалась на девятом месте. Российские атлеты завоевали 32 медали, из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Треть наград национальной команде принесли офицеры Росгвардии.

«Молодцы! У кого-то получилось, у кого-то нет, но всем выиграть невозможно», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

По его словам, все это способствует развитию олимпийского движения. Российские атлеты своими победами на международных соревнованиях популяризируют спорт, подытожил Песков.

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кремль олимпиада сборная россии
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