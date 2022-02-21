В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса

Москва, 21 февраля. Информация о посещении президентом России Владимиром Путиным мест размещения беженцев из Донбасса появится при наличии таких планов у главы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заверил журналистов, что Кремль сообщит, если у Путина возникнут планы по посещению эвакуированных граждан из территории Донбасса.

«Если такие планы появятся в графике президента, мы проинформируем», — уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Кремля подчеркнула, что президент России выразил серьезную озабоченность напряженной ситуацией в Донбассе. Об этом Путин сообщил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.