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Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Соловьева
Общество
Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Соловьева
kremlin.ru  /  Прессс-лужба президента России

У телеведущего Владимира Соловьева накатились на глаза слезы в прямом эфире после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о погибших детях Донбасса. Фрагмент выпуска политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» опубликован в YouTube.

В субботу канцлер германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации в Донбассе, и назвал подобные заявления «смешными». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия передаст ФРГ по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявления немецкого лидера по этому поводу.

Кроме того, слова лидера Германии вызвали недоумение у российской журналистки Маргариты Симоньян. Она посоветовала немецким политикам приехать в Донецк и сходить в музей на выставку, посвященной погибшим детям Донбасса. Также она продекларировала строки из стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор».

«Самое душераздирающее стихотворение о войне, которое мне известно, — у Роберта Рождественского. Оно про девочек, которых не видел Шольц:

«Мама, купим живого коня?

Коня?! Да что ж это делается?

Мама, а в летчики примут меня?

Примут — куда они денутся.

Ты же из каждого, сатана,

Душу сумеешь вытрясти...

Мама, а правда, что будет война?

И я не успею вырасти…» — сказала Симоньян.

Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Соловьева
politexpert.net / Евгений Зайцев

Далее она добавила, что если бы немецкие и европейские политики своими глазами увидели, что происходит в Донбассе, то война бы уже давным-давно закончилась.

«Вот такую одну девочку им показать — и вопрос будет закрыт», — подытожила журналист.

Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Владимира Соловьева и погрузило в гробовую тишину всю студию. После паузы дрожащим голосом телеведущий прокомментировал слова главного редактора RT.

«Говорят, что меньше всего хотят воевать генералы, потому что, в отличии от политиков, они знают, к чему это ведет», — сказал Соловьев.

Посредством провокации на востоке Украины Соединенные Штаты пытаются вывести Россию на конфликт при помощи марионеточного правительства в Киеве. Таким мнением поделился политик и военный эксперт Франц Клинцевич.

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Все новости / Общество / Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Соловьева
донбасс донецк соловьев симоньян
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