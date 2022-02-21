Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Соловьева

У телеведущего Владимира Соловьева накатились на глаза слезы в прямом эфире после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о погибших детях Донбасса. Фрагмент выпуска политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» опубликован в YouTube.

В субботу канцлер германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации в Донбассе, и назвал подобные заявления «смешными». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия передаст ФРГ по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявления немецкого лидера по этому поводу.

Кроме того, слова лидера Германии вызвали недоумение у российской журналистки Маргариты Симоньян. Она посоветовала немецким политикам приехать в Донецк и сходить в музей на выставку, посвященной погибшим детям Донбасса. Также она продекларировала строки из стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор».

«Самое душераздирающее стихотворение о войне, которое мне известно, — у Роберта Рождественского. Оно про девочек, которых не видел Шольц: «Мама, купим живого коня? Коня?! Да что ж это делается? Мама, а в летчики примут меня? Примут — куда они денутся. Ты же из каждого, сатана, Душу сумеешь вытрясти... Мама, а правда, что будет война? И я не успею вырасти…» — сказала Симоньян.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Далее она добавила, что если бы немецкие и европейские политики своими глазами увидели, что происходит в Донбассе, то война бы уже давным-давно закончилась.

«Вот такую одну девочку им показать — и вопрос будет закрыт», — подытожила журналист.

Стихотворение Симоньян в прямом эфире о Донбассе довело до слез ведущего Владимира Соловьева и погрузило в гробовую тишину всю студию. После паузы дрожащим голосом телеведущий прокомментировал слова главного редактора RT.

«Говорят, что меньше всего хотят воевать генералы, потому что, в отличии от политиков, они знают, к чему это ведет», — сказал Соловьев.

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