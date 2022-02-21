Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря

Москва, 21 февраля. Россия никогда не составляла списков украинских граждан, подлежащих «отправке в концлагеря» в случае «вторжения» ВС РФ на Украину. Вброс от ООН опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на доклад ООН, согласно которому Россия якобы подготовила список украинцев, подлежащих отправке в концлагеря после «вторжения» ВС РФ на Украину. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные вбросы вымыслом и фейком.

Песков также неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не планировала вторгаться в другие страны и не собирается воевать с Киевом. По словам представителя Кремля, Москва пережила множество войн и придерживается последовательной миролюбивой политики.