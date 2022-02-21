Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 11:59
11:58
Общество
Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке
11:57
Происшествия
В Саратове адвокат обманул клиента на 3 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела
11:55
Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
11:52
Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
11:52
Политика
«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом
11:49
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу из Gelandewagen в Столярном переулке в Москве
11:48
Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
11:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса
11:46
Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
Все новости

Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря

Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 февраля. Россия никогда не составляла списков украинских граждан, подлежащих «отправке в концлагеря» в случае «вторжения» ВС РФ на Украину. Вброс от ООН опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на доклад ООН, согласно которому Россия якобы подготовила список украинцев, подлежащих отправке в концлагеря после «вторжения» ВС РФ на Украину. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные вбросы вымыслом и фейком.

Песков также неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не планировала вторгаться в другие страны и не собирается воевать с Киевом. По словам представителя Кремля, Москва пережила множество войн и придерживается последовательной миролюбивой политики.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
украина россия песков
Комментировать