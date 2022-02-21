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Гуманитарную помощь донбасским беженцам отправили из Владимирской области
Общество
Гуманитарную помощь донбасским беженцам отправили из Владимирской области
Пресс-служба правительства Мурманской области  / 

Владимир, 21 февраля. Продуктовые наборы со всем необходимым для беженцев из Донбасса повез в Ростов-на-Дону глава «Молодой Гвардии Единой России» во Владимирской области Павел Кутузов.

Кутузов сообщил, что 19 февраля отправился на своей машине из Владимира в Ростов, собрав при участии регионального исполкома первую партию гуманитарной помощи, пишет издание «Владимирские ведомости». Кроме того, молодогвардейцы объявили, что в период с 21 по 27 февраля 2022 года будет проходить сбор гуманитарных вещей для создания досуга детей из числа беженцев ДНР и ЛНР. Принимаются детские книжки и игрушки, раскраски, канцелярские принадлежности и другие предметы для организации детского досуга.

В администрации области сформирован оперативный штаб, возглавляемый Дмитрием Лызловым, врио первого заместителя губернатора Владимирской области. Регион может принять до полутора тысяч граждан из ЛДНР.

Ранее ФАН писал, что Астраханская область присоединилась к другим российским регионам, готовым принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В ближайшие дни регион планирует встретить первых эвакуированных граждан.

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беженцы гуманитарная помощь владимирская область молодая гвардия единой россии
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