Песков: Путин 21 февраля соберет «большое» заседание Совета безопасности России

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет не о регулярных совещаниях главы государства с постоянными членами Совбеза, а о «большом» заседании. Ожидается, что на мероприятии выступит не только Владимир Путин, но и другие участники, отметил официальный представитель Кремля.

«Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели в ночь на 21 февраля еще один разговор по ситуации вокруг Украины. Это была вторая за день беседа по данному вопросу, добавил представитель Кремля.