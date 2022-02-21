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Песков: Путин 21 февраля соберет «большое» заседание Совета безопасности России

Политика
Песков: Путин 21 февраля соберет «большое» заседание Совета безопасности России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин проведет 21 февраля заседание Совета безопасности страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет не о регулярных совещаниях главы государства с постоянными членами Совбеза, а о «большом» заседании. Ожидается, что на мероприятии выступит не только Владимир Путин, но и другие участники, отметил официальный представитель Кремля.

«Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели в ночь на 21 февраля еще один разговор по ситуации вокруг Украины. Это была вторая за день беседа по данному вопросу, добавил представитель Кремля.

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