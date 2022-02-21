«Этот день в истории». Что произошло 21 февраля, праздники, факты, люди

21 февраля свой профессиональный праздник отмечают экскурсоводы. Дату выбрала в 1990 году Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов. На данный момент она насчитывает около двух миллионов членов из более чем 70 стран мира. В День экскурсовода принято поздравлять гидов, а также сотрудников музеев и туристических агентств.

В этот день в 1784 году по указу российской императрицы Екатерины II крымскому Ахтиару было присвоено название Севастополь, что в переводе с греческого означает «священный город». В 1797 году Павел I отменил это распоряжение, но и в период его правления продолжали издаваться карты и атласы с обоими наименованиями. В 1826 году сенатским указом городу было возвращено название Севастополь.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день родного языка. Дату выбрали по решению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Праздник был учрежден в целях защиты языкового и культурного многообразия. По данным ЮНЕСКО, сейчас под угрозой исчезновения находятся около 3000 языков мира, то есть половина всех существующих.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории».