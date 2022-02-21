«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом

Луганск, 21 февраля. На фоне обострения ситуации на Донбассе эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжается. О своем отношении к происходящему рассказал ФАН житель Луганска.

«Ситуация непростая, слышны обстрелы, однако в городе пока без «прилетов». Эвакуироваться не собираюсь, я военнообязанный. Если придется, то готов брать оружие в руки. Беспокоюсь за супругу, однако она тоже не горит желанием уезжать. Это наш город. Мы не паникуем, но готовы к любым сценариям», — заявил житель Луганска Владимир Б.

Ранее местные корреспонденты сообщали про мощные артиллерийские залпы, которые слышались в Луганске. Звуки выстрелов раздаются на окраине города. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий.