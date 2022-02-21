Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 11:58
11:58
Общество
Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке
11:57
Происшествия
В Саратове адвокат обманул клиента на 3 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела
11:55
Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
11:52
Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
11:52
Политика
«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом
11:49
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу из Gelandewagen в Столярном переулке в Москве
11:48
Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
11:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса
11:46
Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
Все новости

Дмитрий Губерниев рассказал подробности задержки «золотого рейса» из Пекина

Спорт
Дмитрий Губерниев рассказал подробности задержки «золотого рейса» из Пекина
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 21 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ожидающий отправки самолета из Пекина в Москву, рассказал, как проводит время с олимпийцами во время задержки «золотого рейса».

Самолет с российскими атлетами должен был вылететь еще рано утром. Однако рейс задержали. Губерниев высказал свое негодование в разговоре с журналистами.

«Китайцы грузят багаж уже три часа, надеюсь, в течение часа мы взлетим. Им весь мир не указ, весь самолет ждет», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

Впрочем, спортивный комментатор даром времени не теряет. В ожидании рейса он успел наладить отношения с хоккеистом Антоном Слепышевым, взявшим в составе сборной России серебро ОИ-22, и потрогать медали лыжника Александра Большунова (он завоевал пять наград).

«Записали великолепный подкаст с Большуновым, с Тамарой Николаевной Москвиной. Все понимают, что дома ждет горячая встреча, жаркий прием, поэтому все в ожидании, спокойно реагируют на задержку. От нас тут ничего не зависит. Прекрасный экипаж — фотографируемся, общаемся», — добавил Губерниев.

Олимпийские игры завершились в Пекине 20 февраля. Россия завоевала 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дмитрий Губерниев рассказал подробности задержки «золотого рейса» из Пекина
губерниев рейс олимпийцы
Комментировать