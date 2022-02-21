Дмитрий Губерниев рассказал подробности задержки «золотого рейса» из Пекина

Пекин, 21 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ожидающий отправки самолета из Пекина в Москву, рассказал, как проводит время с олимпийцами во время задержки «золотого рейса».

Самолет с российскими атлетами должен был вылететь еще рано утром. Однако рейс задержали. Губерниев высказал свое негодование в разговоре с журналистами.

«Китайцы грузят багаж уже три часа, надеюсь, в течение часа мы взлетим. Им весь мир не указ, весь самолет ждет», — заявил Губерниев «Матч ТВ».

Впрочем, спортивный комментатор даром времени не теряет. В ожидании рейса он успел наладить отношения с хоккеистом Антоном Слепышевым, взявшим в составе сборной России серебро ОИ-22, и потрогать медали лыжника Александра Большунова (он завоевал пять наград).

«Записали великолепный подкаст с Большуновым, с Тамарой Николаевной Москвиной. Все понимают, что дома ждет горячая встреча, жаркий прием, поэтому все в ожидании, спокойно реагируют на задержку. От нас тут ничего не зависит. Прекрасный экипаж — фотографируемся, общаемся», — добавил Губерниев.

Олимпийские игры завершились в Пекине 20 февраля. Россия завоевала 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.