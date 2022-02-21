Переговоры Лаврова и главы МИД Франции Ле Дриана пройдут 21 февраля после обеда

Париж, 21 февраля. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие часы проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил сам европейский дипломат.

Он анонсировал диалог с Лавровым, опубликовав пост в Twitter. Беседа состоится 21 февраля во второй половине дня.

Ранее о переговорах российского и французского министров сообщили в МИД РФ. Лавров и Ле Дриан поговорят по телефону. Тема диалога пока не разглашается.

Главы МИД уже разговаривали недавно. Тогда Сергей Лавров подчеркнул, что игнорирование законных прав РФ в области безопасности негативно отражается на стабильность в мире.