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Переговоры Лаврова и главы МИД Франции Ле Дриана пройдут 21 февраля после обеда

Политика
Переговоры Лаврова и главы МИД Франции Ле Дриана пройдут 21 февраля после обеда
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Париж, 21 февраля. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие часы проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил сам европейский дипломат.

Он анонсировал диалог с Лавровым, опубликовав пост в Twitter. Беседа состоится 21 февраля во второй половине дня.

Ранее о переговорах российского и французского министров сообщили в МИД РФ. Лавров и Ле Дриан поговорят по телефону. Тема диалога пока не разглашается.

Главы МИД уже разговаривали недавно. Тогда Сергей Лавров подчеркнул, что игнорирование законных прав РФ в области безопасности негативно отражается на стабильность в мире.

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лавров франция ле дриан
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