Банги, 21 февраля. В настоящее время Центральноафриканская Республика рассматривается как лидер панафриканского движения на континенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

«Опыт взаимодействия нашей страны с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества служит примером для других государств материка. Они видят окно возможностей для построения сильной, независимой и стремительно развивающейся нации. Это и есть панафриканизм в чистом виде. ЦАР стала началом той самой волны нового освобождения Африки», — подчеркнул чиновник.

По словам Мокпема, политическое видение президента Фостен-Арканжа Туадера относительно будущего республики открыло двери для всей нации в мир «двусторонних отношений на основе равенства и взаимного уважения».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Благодаря сотрудничеству с Россией наша страна преуспевает во многих областях государственного строительства. Мы — предтечи и нас до сих пор пытаются затормозить в развитии лидеры западных держав, но мы выстоим. Сегодня к ЦАР обращаются несколько африканских глав с просьбой поделиться опытом», — рассказал пресс-секретарь руководителя государства.

Мокпем высоко оценил деятельность российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Он добавил, что благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия (FACA) смогла защитить территориальную целостность страны.