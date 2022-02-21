Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 11:58
11:58
Общество
Иеромонах Анатолий Киевский предрек появление властного антихриста на Ближнем Востоке
11:57
Происшествия
В Саратове адвокат обманул клиента на 3 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела
11:55
Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
11:52
Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
11:52
Политика
«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом
11:49
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу из Gelandewagen в Столярном переулке в Москве
11:48
Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
11:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса
11:46
Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
Все новости

Пресс-секретарь главы ЦАР: Банги стал центром освободительного движения и панафриканизма на континенте

Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР: Банги стал центром освободительного движения и панафриканизма на континенте
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 21 февраля. В настоящее время Центральноафриканская Республика рассматривается как лидер панафриканского движения на континенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

«Опыт взаимодействия нашей страны с Российской Федерацией в области военно-технического сотрудничества служит примером для других государств материка. Они видят окно возможностей для построения сильной, независимой и стремительно развивающейся нации.

Это и есть панафриканизм в чистом виде. ЦАР стала началом той самой волны нового освобождения Африки», — подчеркнул чиновник.

По словам Мокпема, политическое видение президента Фостен-Арканжа Туадера относительно будущего республики открыло двери для всей нации в мир «двусторонних отношений на основе равенства и взаимного уважения».

Пресс-секретарь главы ЦАР: Банги стал центром освободительного движения и панафриканизма на континенте
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Благодаря сотрудничеству с Россией наша страна преуспевает во многих областях государственного строительства. Мы — предтечи и нас до сих пор пытаются затормозить в развитии лидеры западных держав, но мы выстоим. Сегодня к ЦАР обращаются несколько африканских глав с просьбой поделиться опытом», — рассказал пресс-секретарь руководителя государства.

Мокпем высоко оценил деятельность российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Он добавил, что благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия (FACA) смогла защитить территориальную целостность страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пресс-секретарь главы ЦАР: Банги стал центром освободительного движения и панафриканизма на континенте
россия африка цар российские инструкторы освободительное движение Африки
Комментировать