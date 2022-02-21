Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Невзорова

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным актера Бориса Невзорова, который скончался 18 февраля.

По мнению главы государства, Невзоров был талантливым артистом, преданным своему любимому делу. Его яркие и самобытные роли навсегда останутся в памяти зрителей, добавил Путин.

Ведущий актер Малого театра скончался от последствий коронавируса на 73-м году жизни. Россияне помнят его по картинам «Говорит Москва», «Красные колокола», «Журавль в небе», а также по сериалу «Ищейка».

У Невзорова осталась маленькая наследница. Гражданская супруга Елена Хрипунова в 2020 году родила актеру дочь, которую назвали Анастасией.