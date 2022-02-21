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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Невзорова

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:35
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Невзорова
Кадры из сериала «Ищейка-5»

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным актера Бориса Невзорова, который скончался 18 февраля.

По мнению главы государства, Невзоров был талантливым артистом, преданным своему любимому делу. Его яркие и самобытные роли навсегда останутся в памяти зрителей, добавил Путин.

Ведущий актер Малого театра скончался от последствий коронавируса на 73-м году жизни. Россияне помнят его по картинам «Говорит Москва», «Красные колокола», «Журавль в небе», а также по сериалу «Ищейка».

У Невзорова осталась маленькая наследница. Гражданская супруга Елена Хрипунова в 2020 году родила актеру дочь, которую назвали Анастасией.

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