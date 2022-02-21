Al Arabiya: Фатхи Башага готов представить парламенту Ливии новое правительство

Триполи, 21 февраля. Назначенный Палатой представителей премьер-министр Ливии Фатхи Башага готовится представить новое правительство. Заседание парламента, на котором рассмотрят вынесение вотума доверия, состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил канал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным СМИ, сформированный кабмин состоит из 27 министерских портфелей. Ведомства возглавят представители всех трех исторических регионов североафриканской страны.

Должности глав МИД и МВД получат выходцы из Триполитании. Посты министров финансов и юстиции отойдут чиновникам Киренаики. Руководителем минобороны назначат представителя южной провинции Феццан.

На прошлой неделе избранный депутатами премьер-министр Фатхи Башага объявил о начале формирования правительства. В обращении к ливийцам он подтвердил, что консультации проводятся с участием всех политических сторон.

На будущую исполнительную власть возложены задачи по устранению проблем, которые не смогло разрешить предыдущее Правительство национального единства (ПНЕ), в том числе подготовка к парламентским и президентским выборам и завершение объединения государственных учреждений.

Кроме того, кабмин Башаги столкнется с еще одной трудностью, заключающейся в отказе потерявшего легитимность главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбы уходить в отставку. Политик окончательно утратил поддержку среди населения, однако всячески стремится сохранить в своих руках бразды правления. Он прибег к радикальным мерам — пытался подкупить местные группировки, чтобы заручиться силовой поддержкой.

На днях Фатхи Башага пообещал ливийцам защищать суверенитет североафриканской страны. Он подчеркнул необходимость начать всеобъемлющее примирение и сохранить единство государства.