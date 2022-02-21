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Москвичку уличили в избиении собственной собаки
Происшествия
Москвичку уличили в избиении собственной собаки
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Москва, 21 февраля. В популярное издание Life обратился москвич, который стал свидетелем жестокого обращения дамочки со своей собакой. Он намерен написать заявление в полицию.

По словам очевидца, он заметил из окна своей квартиры, как женщина на специальной площадке для выгула собак избивает своего питомца. При этом собака лежала на спине и жалобно скулила при каждом ударе. Затем живодерка принялась пинать и душить животное, не реагируя на попытки прохожих усовестить ее.

Как предположил свидетель, женщина пыталась таким жестоким способом воспитать собачку и добиться от нее послушания. Теперь он планирует написать заявление в полицию, чтобы женщину привлекли к ответственности за издевательства над животным.

Ранее ФАН сообщал о многочисленных жалобах россиян на несовершенство федерального закона России №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Как пояснил первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, речь идет об участившихся случаях нападения бродячих псов на граждан.

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