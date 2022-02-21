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Вяльбе предложила раскрывать данные о приеме медпрепаратов спортсменами

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:15
Спорт
Вяльбе предложила раскрывать данные о приеме медпрепаратов спортсменами
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 21 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что необходимо раскрывать информацию о наличии у спортсменов терапевтических исключений.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) использует термин терапевтическое исключение для обозначения медицинских препаратов, которые находятся в запрещенном списке, но прописаны спортсмену для лечения болезни. Вяльбе призвала внести некоторые изменения в документацию соревнований.

«Есть же протоколы соревнований, в которых указаны различные данные о спортсмене, так пусть будет еще один столбик, в котором бы указывалось, есть терапевтическое исключение или нет и сколько их», — пояснила она ТАСС.

Сейчас такая информация не разглашается из-за нарушения этических норм. По словам Вяльбе, можно не указывать, какие именно препараты используются, а хотя бы их количество. Если спортсмен много лет выступает с терапевтическим исключением, то есть подозрение в «хроническом обмане», подытожила глава федерации.

Ранее Вяльбе предложила повысить возрастной ценз для участниц международных соревнований по фигурному катанию до 18 лет.

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