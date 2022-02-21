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Украина планирует рекордно нарастить добычу газа в течение трех лет

Экономика
Украина планирует рекордно нарастить добычу газа в течение трех лет
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 21 февраля. Власти Украины рассчитывают совершить скачок в сфере добычи собственного газа и нарастить объемы до 3-5 млрд кубометров в течение ближайших трех лет, заявили в Офисе президента страны.

Там подтвердили, что производство 1 млрд кубометров ресурса потребует порядка 1 млрд долларов, однако, по мнению представителей власти, в основном это будут «инвестиции частных компаний».

Кроме того, в администрации главы государства отметили, что Украина сейчас ведет активные переговоры с различными экспортерами голубого топлива о поставках на следующий отопительный сезон. При этом подчеркивается, что России среди них нет.

Между тем компания «Газпром» полностью оплатила Украине транзит газа, который предусмотрен контрактом. Реальный же объем прокачки в январе был практически вдвое меньше — 53,7 млн кубометров в сутки вместо 109 млн кубометров.

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