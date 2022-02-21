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Галкин застал врасплох собравшихся за подарками Пугачеву и дочь Лизу

Шоу-бизнес
Галкин застал врасплох собравшихся за подарками Пугачеву и дочь Лизу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 21 февраля. Юморист Максим Галкин показал трогательное видео с любимой супругой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой, которые хотели сбежать из дома за подарками мужчинам к 23 Февраля. Ролик собрал множество лайков.

Примадонна была в короткой шубке болотного цвета, под которой виднелись черные брюки и свитер. Знаменитость разбавила образ массивным колье, а волосы убрала наверх. Дочь Галкина и Пугачевой была под стать матери. Девочка выбрала дубленку шоколадного оттенка, а под нее надела свитер с высоким горлом. На голове у нее красовалась шапка в красно-зеленую клетку.

Галкин застал врасплох собравшихся за подарками Пугачеву и дочь Лизу
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Максим Галкин, увидев красавиц, поинтересовался, куда они собрались. Юморист застал врасплох певицу и наследницу, которые планировали поехать на шопинг за подарками.

«А у нас шоппинг, мы вам подарки покупаем на 23 Февраля», — с улыбкой ответила Лиза.

Пугачева добавила, что это сюрприз. Она попросила супруга держать в тайне информацию, которую он выведал.

Максим Галкин и Алла Пугачева души не чают в своих наследниках. Юморист регулярно делится с поклонниками забавными и трогательными кадрами с детьми и любимой супругой. Он неоднократно признавался в любви артистке. В ответ на вопрос одного из подписчиков комик заявил, что на жене нельзя экономить.

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