Капитан 1-го ранга запаса Дандыкин: Белоруссия, как союзник РФ, подвергается нападкам Запада

Великобритания вместе с США старается втянуть Россию и Белоруссию в кризис на Украине. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опасается вторжения на Украину войск из России и Белоруссии.

«Выпады делаются и в сторону России, и в сторону Белоруссии как Союзного государства. Президент Александр Лукашенко недавно впервые, по-моему, был на учениях наших стратегических сил, как мы их называем, сил сдерживания. Насколько я понимаю, белорусские военные в этом году будут присутствовать на учениях на Дальнем Востоке», — сказал Василий Дандыкин.

Военный эксперт также указал, чем еще, на его взгляд, мог руководствоваться премьер-министр, делая подобное заявление.

«Думаю, получается определенный тандем [Джо] Байден — Джонсон. Хозяин Белого дома недавно говорил подобное. Вот, премьер-министр Великобритании на подхвате. Скажем так, это определенная англосаксонская солидарность. Россию усиленно пытаются втянуть в кризис, поскольку Украину хотят использовать в роли силы, которая должна навредить нашей стране», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он предположил, что в сложившейся ситуации РФ остается чуть ли единственной страной, которая против нагнетания обстановки в регионе.

«Сейчас на Украине обострение. Прием беженцев в России как раз показывает, что наша страна не хочет конфликтов, выступает за выполнение минских договоренностей, которые не хочет выполнять не только Киев. США также не хотят говорить о них и по большому счету заставляют втягиваться в эту ситуацию и Европу, которой это не выгодно», — подытожил капитан 1-го ранга запаса.

Ранее Василий Дандыкин в беседе с ФАН прокомментировал новость, что в районе учений Тихоокеанского флота российские военные обнаружили американскую подводную лодку. Эксперт отметил, что профессионализм военнослужащих США вызывает у него грустные мысли.