Песков подтвердил проведение еще одного разговора по Украине между Путиным и Макроном

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели еще одни переговоры по ситуации вокруг Украины.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ночь на 21 февраля между главами государств состоялся второй за день разговор по украинской тематике. Инициативу в этом проявила французская сторона, добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Макрон перенес выдвижение своей кандидатуры на пост президента Франции. В настоящее время глава государства сосредоточен на решении украинского кризиса.