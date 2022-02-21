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Песков подтвердил проведение еще одного разговора по Украине между Путиным и Макроном

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:14
Политика
Песков подтвердил проведение еще одного разговора по Украине между Путиным и Макроном
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Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели еще одни переговоры по ситуации вокруг Украины.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ночь на 21 февраля между главами государств состоялся второй за день разговор по украинской тематике. Инициативу в этом проявила французская сторона, добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Макрон перенес выдвижение своей кандидатуры на пост президента Франции. В настоящее время глава государства сосредоточен на решении украинского кризиса.

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