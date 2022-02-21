Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассталась с молодым женихом перед свадьбой

Москва, 21 февраля. Надежда Ермакова вернулась в скандальный проект «Дом-2», чтобы обрести любовь, и нашла ее в лице Даниэля Чистова. Пара хотела пожениться, но вскоре их планы рухнули.

Чистов говорил, что главным событием прошлого года для него было знакомство с 37-летней Ермаковой. Парень с самого начала понял, что она «та самая девушка», с которой он хочет связать свою жизнь. Звезда сразу приняла предложение стать его женой. Поэтому новость о разрыве удивила поклонников.

«Мы расстались», — коротко написала Ермакова в соцсетях.

Пользователи засыпали ее вопросами о причинах расставания. Однако Ермакова предпочла отмалчиваться, прячась за отговоркой, что «об этом больно говорить». Фолловеры полагают — именно она стала инициатором разрыва. По словам Ермаковой, всего за неделю они с Чистовым стали чужими людьми друг для друга.

«Вы же хорошо понимали друг друга, может, все изменится? Надеюсь, к лучшему, и вы будете снова вместе», — отреагировали подписчики.

Ермакова является «долгожительницей» «Дома-2». Она пришла на шоу в 2007-м, а покинула его в 2011 году. Яркой блондинкой интересовались многие мужчины, но она смогла построить непродолжительные отношения только с Глебом Жемчуговым. В прошлом году Ермакова вернулась на проект, перезапущенный на канале «Ю».

Ранее экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель показала в соцсетях своих подросших детей. Вместе с супругом Дмитрием Дмитренко они живут в Москве.