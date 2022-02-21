Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 11:57
11:55
Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
11:52
Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
11:52
Политика
«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом
11:49
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу из Gelandewagen в Столярном переулке в Москве
11:48
Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
11:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса
11:46
Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
11:45
Общество
Глава горсовета Ялты заявил, что горожане объединятся для сбора гумпомощи в Донбасс
11:44
Политика
Песков: Путин 21 февраля соберет «большое» заседание Совета безопасности России
Все новости

Потери Украины от заявлений о «вторжении» оценили в 2-3 млрд долларов ежемесячно

Экономика
Потери Украины от заявлений о «вторжении» оценили в 2-3 млрд долларов ежемесячно
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 февраля. Распространение информации об эскалации конфликта и возможном «вторжении» оборачивается потерями в размере около 3 млрд долларов каждый месяц, заявили в офисе президента Украины.

На фоне истерии Запада о готовящемся «нападении» многие олигархи и политики покинули страну. Оставаться не хотят и инвесторы — они уже вывели около 13 млрд долларов. Государство потеряло остатки экономической независимости и теперь полностью зависит от международных организаций и США. Так, Вашингтон предложил Киеву кредитные гарантии на сумму 1 млрд долларов.

На Украине царит паника и хаос. Люди требуют прекратить распространять фейки о «вторжении». Некоторые берут кредиты на покупку оружия, чтобы защищаться от своих же.

С 2014 года Европа предоставила Украине около 17 млрд евро. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении 350 млн долларов. Новый денежный транш пойдет на поддержку реформ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее подчеркнула, что США толкают Украину к войне, снабжая ее оружием и боеприпасами. НАТО фактически начала военное освоение этой территории, приводит ее мнение INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Потери Украины от заявлений о «вторжении» оценили в 2-3 млрд долларов ежемесячно
украина сша экономика украины кризис на украине
Комментировать