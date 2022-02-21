Киев, 21 февраля. Распространение информации об эскалации конфликта и возможном «вторжении» оборачивается потерями в размере около 3 млрд долларов каждый месяц, заявили в офисе президента Украины.

На фоне истерии Запада о готовящемся «нападении» многие олигархи и политики покинули страну. Оставаться не хотят и инвесторы — они уже вывели около 13 млрд долларов. Государство потеряло остатки экономической независимости и теперь полностью зависит от международных организаций и США. Так, Вашингтон предложил Киеву кредитные гарантии на сумму 1 млрд долларов.

На Украине царит паника и хаос. Люди требуют прекратить распространять фейки о «вторжении». Некоторые берут кредиты на покупку оружия, чтобы защищаться от своих же.

С 2014 года Европа предоставила Украине около 17 млрд евро. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении 350 млн долларов. Новый денежный транш пойдет на поддержку реформ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее подчеркнула, что США толкают Украину к войне, снабжая ее оружием и боеприпасами. НАТО фактически начала военное освоение этой территории, приводит ее мнение INFOX.