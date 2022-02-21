Срыв концертов «Аквариума» мог произойти не только по причине болезни Гребенщикова

Концерты знаменитого исполнителя Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в рамках тура «Аквариум 50» отменяются один за другим. Сначала выступление артистов отменили в Уфе, а сегодня, 21 февраля, в Челябинске. О причинах произошедшего рассказали ФАН близкие музыканта Гребенщикова, его дочь, актриса Алиса Гребенщикова и директор группы «Аквариум» Максим Ланде.

Так, в своем аккаунте Facebook Ланде написал, что на отмены концертов повлияли причины медицинского характера, а о точных датах перенесенных выступлений будет объявлено дополнительно.

Prt Scr facebook.com / Maks Lande

«Дорогие и любимые! Бывает и так тоже, что обстоятельства сильнее нас. По причинам медицинского характера концерты 19 и 21 февраля в Уфе и Челябинске состояться не смогут и состоятся в другой день. Точную дату мы сообщим чуть позже. Спасибо всем за понимание и поддержку! Просим у вас прощения!», — говорится в сообщении.

А вот дочь музыканта Алиса Гребенщикова видит и другие причины отмены концертов.

«Как вы знаете, концерты сейчас отменяют чаще и по другим причинам…» — кратко заметила актриса.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

На прямой вопрос о состоянии здоровья Гребенщикова и на самом деле отмены концертов произошли из-за болезни артиста Ланде дал безапелляционный комментарий.

«Почему вы не верите? Какая ваша версия, дайте альтернативную версию. Почему вы не верите тому, что пишут официальные источники?» — заявил директор «Аквариума».

Несколько лет назад концерты группы «Аквариум» уже отменялись по причине проблем со здоровьем лидера коллектива Гребенщикова. Тогда причиной переноса выступлений стали осложнения у артиста, возникшие после перенесенной простуды.