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Завораживающий морской феномен привлекает тысячи туристов в китайский город Сямэнь

ФАН-ТВ
Завораживающий морской феномен привлекает тысячи туристов в китайский город Сямэнь

Туристы со всех концов Китая приехали в прибрежный город Сямэнь, чтобы стать свидетелями живописного природного явления — биолюминесценции. Феномен называют «голубыми слезами». В море цветут крошечные светящиеся микроорганизмы.

Потревоженные рябью волн водоросли излучают удивительное по красоте голубое сияние.

«Я пришла посмотреть на «голубые слезы». Я слышала, что в последнее время здесь их много. Это цветут так называемые ночесветки, такие крошечные морские организмы. Невероятно выглядит, правда?», — восхитилась одна из туристок Минчжу.

Многие путешественники и блогеры мечтают увидеть «голубые слезы» своими глазами, сфотографироваться на фоне освещенных волн.

«Когда я впервые увидел это голубое сияние, я был заворожен. Это невероятно красиво. А когда еще и волны большие, создается впечатление, что вода охвачена голубым пламенем», — поделился житель Сямэнь Шэнли.

Несмотря на то, что явление «голубых слез» очень привлекательно на вид, ученые называют его токсичным. Эти микроорганизмы — серьезная угроза для морских обитателей. Сияющие водоросли выделяют аммиак и другие вещества, которые отравляют воду вокруг.

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китай море водоросли природное явление биолюминесценция
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