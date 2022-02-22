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Дефицит кадров: почему в Испании и Греции самый высокий уровень безработицы

Экономика
Дефицит кадров: почему в Испании и Греции самый высокий уровень безработицы
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Рост безработицы в странах Европы, США и России в последние два года — последствия пандемии, когда отдельные сектора и направления резко теряли выручку и прибыль. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Испания и Греция впереди

Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, была зафиксирована в Чехии. В то же время самые высокие показатели — в Испании и Греции, а Россия за год переместилась с 18-го на 10-е место. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Еще в допандемийные годы уровень безработицы во многих странах Европы находился на достаточно высоком уровне. Так, например, в Греции, Италии и Испании в начале 2010-х годов случился масштабный кризис, поднявший уровень безработицы до 30% в отдельные периоды.

Дефицит кадров: почему в Испании и Греции самый высокий уровень безработицы
pixabay.com /

В частности, в южных странах, таких как Греция, Италия, Испания и некоторых других, после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов произошел достаточно масштабный кризис, что поднимало уровень безработицы до 30% в отдельные периоды. Без работы сидел примерно каждый третий работоспособный гражданин страны.

Дефицит кадров

Как отметил Артем Деев, рост безработицы в странах Европы, США и России в последние два года — последствия пандемии, когда отдельные сектора и направления резко теряли выручку и прибыль. Многие государства пострадали от остановки авиаперелетов, сокращения туристического потока и так далее.

«При этом восстановление экономики стало тем фактором, который стимулировал рост занятости, в том числе в России. В 2021 году процесс увеличения спроса на трудовые ресурсы коснулся ритейла, общепита, сектора услуг, производства, что и отразилось в цифрах по безработице», — пояснил Артем Деев.

Дефицит кадров: почему в Испании и Греции самый высокий уровень безработицы
Федеральное агентство новостей / Елена Васильева

Однако, заметил эксперт, низкий уровень безработицы имеет и еще одно объяснение: отток мигрантов как в ЕС, так и в России привел к нехватке персонала. В настоящее время работодатели во многих секторах отмечают дефицит кадров.

«Это стало фактором низкой безработицы по всему миру, кроме бедных стран, где безработица только растет. По мере восстановления притока иностранных трудовых ресурсов ситуация будет меняться — может быть отмечен кратковременный рост безработицы в развитых странах, государствах ЕС и в России», — заключил Артем Деев.

Президент России Владимир Путин в конце января заявил, что в стране сейчас фиксируется минимальный уровень безработицы. До пандемии ее уровень находился в пределах 4,5%-4,6%.

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