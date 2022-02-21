Сенатор Климов: США должны извиниться за публикации о «вторжении» России на Украину

Москва, 21 февраля. Заявления США о «вторжении» России на Украину должны определяться как распространяемый вымысел. Так считает сенатор Совфеда Андрей Климов.

В беседе с журналистами РИА Новости политик высказался о новостях по «нападению» на Украину. Власти Соединенных Штатов должны либо предоставить подтверждающие свои слова данные, либо извиниться за бездоказательные публикации.

«Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения», — говорится в комментарии собеседника издания.

Западные государства игнорируют опровержения Кремля о «вторжении» на Украину и продолжают распространять соответствующие новости. Более того, несбывшиеся прогнозы о «нападении» 16 февраля не остановили чиновников и журналистов. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс анонсировала резкое ухудшение ситуации на востоке Украины. Как уточнили в агентстве НСН, дипломат советует ждать «вторжения» на текущей неделе.