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Сенатор Климов: США должны извиниться за публикации о «вторжении» России на Украину

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:05
Политика
Сенатор Климов: США должны извиниться за публикации о «вторжении» России на Украину
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 февраля. Заявления США о «вторжении» России на Украину должны определяться как распространяемый вымысел. Так считает сенатор Совфеда Андрей Климов.

В беседе с журналистами РИА Новости политик высказался о новостях по «нападению» на Украину. Власти Соединенных Штатов должны либо предоставить подтверждающие свои слова данные, либо извиниться за бездоказательные публикации.

«Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения», — говорится в комментарии собеседника издания.

Западные государства игнорируют опровержения Кремля о «вторжении» на Украину и продолжают распространять соответствующие новости. Более того, несбывшиеся прогнозы о «нападении» 16 февраля не остановили чиновников и журналистов. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс анонсировала резкое ухудшение ситуации на востоке Украины. Как уточнили в агентстве НСН, дипломат советует ждать «вторжения» на текущей неделе.

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россия сша климов
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