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Россия успешно перевооружает войска в Арктике
Армия
Россия успешно перевооружает войска в Арктике
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 21 февраля. Доля образцов современного оружия и военной техники России в Арктике с 2014 года увеличилась на 20%, сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

На первый взгляд 20% — совсем немного, но на деле за этими цифрами скрываются колоссальные объемы переоснащения, пишет сетевое издание verumreactor.ru. Так, после 2014 года в боевой состав Северного флота включили подводные лодки К-549 «Князь Владимир», К-561 «Казань», фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», БДК «Иван Грен» и «Петр Моргунов», САУ «Магнолия», ЗРПК «Панцирь-СА», двухзвенные гусеничные снегоболотоходы «Алеут», самолеты МиГ-31К — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», противолодочные самолеты Ил-38 «Новелла», баллистические ракеты «Булава», «Синева» и «Лайнер», судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», ледокол «Илья Муромец», средний морской танкер «Академик Пашин» и противодиверсионные катера «Грачонок».

Ранее кандидат юридических наук Александр Зорин в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» оценил выигрышность «Арктического гектара» в сравнении с похожими программами в Италии и США. При этом спикер подчеркнул, что государственные программы поддержки всегда имеют свои особенности, что предполагает определенные ограничения.

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россия арктика северный флот перевооружение
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