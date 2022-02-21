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Запрет на поставку горюче-смазочных материалов: что поможет спасти Донбасс от обстрелов ВСУ
Политика
Запрет на поставку горюче-смазочных материалов: что поможет спасти Донбасс от обстрелов ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Начнем с простого и очевидного: на Украине практически погибла собственная нефтепереработка, поэтому ВСУ критически зависят от поставок импортного дизельного топлива и бензина. До последнего времени Киев умело манипулировал возможностями внешней торговли, закупая топливо для армии то из России, то из Белоруссии. Теперь же единая позиция Москвы и Минска в украинском вопросе может быть реализована в виде полного эмбарго на поставки горюче-смазочных материалов. Украине придется закупать горючее из стран Евросоюза за двойную и тройную цену.

Еще более тяжелая ситуация сложилась на Украине с боеприпасами и запасными частями для военной техники. Стрелковое оружие и артиллерия украинской армии нуждаются в снарядах и патронах, которые практически не производятся в стране — развалено производство порохов и взрывчатых веществ, равно как и самих боеприпасов. До сих пор ВСУ самым активным образом использовали остатки еще с советских складов, но они отнюдь не безграничны. Теперь по многим позициям украинская армия находится буквально в одном шаге от «снарядного голода». А значит — в интересах России такой голод усилить, чтобы у украинских силовиков не было возможности устраивать обстрелы Донбасса.

Украинская бронетехника, танки и, что наиболее важно, артиллерия и авиация критически зависят от поставок запчастей из России и Белоруссии. Это еще одна «ахиллесова пята» украинской армии, на которую нужно давить, добиваясь полного эмбарго на поставку критических компонентов для военной техники в адрес Киева. Ведь до сих пор украинские заказчики умудрялись получать российские запчасти и комплектующие через целый ряд серых схем, которые позволяли им покупать необходимое через третьи страны и через подставных посредников. Необходимо проанализировать все цепочки поставок — вплоть до оружейных сталей, которые тоже не производятся на Украине и без которых не сделать, например, стволы для орудий и танков. После чего всю такую продукцию двойного назначения тоже взять под самый строгий экспортный контроль.

Запрет на поставку горюче-смазочных материалов: что поможет спасти Донбасс от обстрелов ВСУ
Народные новости / Олег Никитин

В таком всеобъемлющем подходе по «купированию» украинских военных возможностей государственная политика России должна дополняться добровольными действиями со стороны российского бизнеса, который просто обязан не только прекратить тайное сотрудничество с Киевом, но и способствовать выявлению всех серых схем, работающих на поддержку Украины в возможной войне. Никакая прибыль корпораций не стоит потерянных человеческих жизней русских людей.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

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