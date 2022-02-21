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Эксперт по лжи Анищенко проанализировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции

Политика
Эксперт по лжи Анищенко проанализировал поведение Зеленского на Мюнхенской конференции
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский претерпел нервный срыв во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперт по лжи Илья Анищенко проанализировал поведение политика.

Он объяснил, что увидел на лице Зеленского страдания, боль, ненависть и беспомощность. За последние недели Анищенко не замечал подобных эмоций у президента. Он предположил, что накануне поездки в Мюнхен украинский лидер понял, что западные кураторы его используют. Поэтому на выступлении он находился на грани истерики.

«Я обратил внимания на два интересных момента по ходу его обращения. Первый раз — в самом начале выступления. До того как начать говорить, он не мог продышаться, облизывал губы — это признак сильного стресса. Чем сильнее торчит язык, тем сильнее человек стрессует. Дальше Зеленский начал: «Украина хочет мира» — в этот момент у него одернулось левое плечо. Этот жест означает, что он не уверен в своих словах», — сделал неутешительный вывод специалист.

Второй раз Зеленский дернул плечом, когда сказал, что хочет решать все вопросы с участием своей команды. Глава государства явно понял, что его никто не слушает.

«Все его эмоции говорят о том, что он вляпался. Скорее всего, он даже внутри Украины ни на что не влияет», — подвел итог эксперт по лжи.

У Зеленского перед началом конференции произошел небольшой конфуз. У него возникли проблемы с микрофоном, и он пошутил, что это могла быть «кибератака России».

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