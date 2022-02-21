Всемирный банк рассмотрит новую программу льготного финансирования Украины

Киев, 21 февраля. Всемирный банк начал обсуждение с Украиной возможностей для льготного финансирования. Как отмечают в Офисе президента страны, в рамках программы Киеву может быть выделено 500-700 млн долларов.

Целью финансирования будет энергетическая зеленая трансформация Украины. Власти страны ожидают, что программу удастся согласовать и подписать в течение месяца.

«Мы уже начали обсуждать со Всемирным банком еще одну программу на 500-700 млн долларов. Это тоже будет льготное финансирование — до 2%», — отмечается в сообщении администрации главы государства.

О том, что Всемирный банк готовит для рассмотрения вопрос о выделении Украины 350 млн долларов на поддержку реформ, сообщил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским глава организации Дэвид Мэлпасс. Данную возможность ВБ рассмотрит к концу марта текущего года, отметил он.