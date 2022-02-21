BFM TV: Макрон не выдвинул свою кандидатуру на выборах из-за Украины

Париж, 21 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить выдвижение своей кандидатуры на выборах, поскольку сосредоточен на теме Украины. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Речь идет о голосовании за кандидатов на пост президента Франции, которое запланировано на 10 апреля 2022 года. По словам авторов материала, сейчас Макрон уделят больше внимания не выборам, а поиску благоприятного решения по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Макрон ранее провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили положение дел на Украине и отметили необходимость активизации контактов по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников стран – участниц «нормандской четверки».