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Обстрел ВСУ привел к гибели еще одного мирного жителя ДНР

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 11:01
Армия
Обстрел ВСУ привел к гибели еще одного мирного жителя ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 21 февраля. Огневой удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку привел к смерти еще одного гражданского лица. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР.

Трагедия произошла в Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Ранее стало известно, что шахтер, ожидавший перед началом своей рабочей смены автобуса на остановке общественного транспорта в Донецке, получил множественные ранения от минометного обстрела ВСУ и умер до прибытия врачей.

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