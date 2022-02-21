Обстрел ВСУ привел к гибели еще одного мирного жителя ДНР

Донецк, 21 февраля. Огневой удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку привел к смерти еще одного гражданского лица. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР.

Трагедия произошла в Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Ранее стало известно, что шахтер, ожидавший перед началом своей рабочей смены автобуса на остановке общественного транспорта в Донецке, получил множественные ранения от минометного обстрела ВСУ и умер до прибытия врачей.