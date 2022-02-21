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Режим ЧС ввели в Волгоградской области из-за прибывающих беженцев из Донбасса

Общество
Режим ЧС ввели в Волгоградской области из-за прибывающих беженцев из Донбасса
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Волгоград, 21 февраля. Власти Волгоградской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Распоряжение подписал губернатор региона Андрей Бочаров, решение он озвучил на оперативном совещании по ситуации с беженцами. Сформирован штаб по решению всего комплекса задач, связанных с приемом и размещением людей.

«Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости», — сообщил губернатор.

Проживание будет организовано в местах массового размещения, а также в семьях, выразивших готовность принять беженцев. Для школьников власти предусмотрели возможность продолжить учебный процесс. Объявлен сбор гуманитарной помощи для поддержки эвакуированных жителей Донбасса.

Готовность принять эвакуированных людей выразили власти края. Регион уже имеет опыт размещения беженцев из Донбасса и готов повторить его снова, заявил губернатор Михаил Дегтярев.

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