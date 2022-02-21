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Житель Красноярска ответит в суде за поджог авто судебного пристава и избиение лесничего

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 10:45
Происшествия
Житель Красноярска ответит в суде за поджог авто судебного пристава и избиение лесничего
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Крансоярск, 21 февраля. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Красноярска. Мужчине инкриминируют преступления по трем статьям УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в январе 2019 года предприниматель обратился к обвиняемому с просьбой поджечь автомобиль главы отдела судебных приставов из-за возбужденного в отношении него исполнительного производства и вынесении постановления о запрете на выезд за пределы России. Фигурант дела исполнил поручение коммерсанта и поджег машину Toyota Land Cruiser на территории поселка Абан.

В апреле и августе 2020 года злоумышленник по просьбе того же бизнесмена избил сотрудника Абанского участкового лесничества. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время стражи порядка передали материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.

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