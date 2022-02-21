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Независимый эксперт Агбетсе: действия миротворцев ООН в ЦАР заслуживают только порицания

Весь мир
Независимый эксперт Агбетсе: действия миротворцев ООН в ЦАР заслуживают только порицания
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 21 февраля. Нарушения прав человека, совершаемые в Центральноафриканской Республике контингентом многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), заслуживают только порицания и тщательного разбирательства компетентными органами. Такое мнение высказал независимый эксперт Марк Яо Агбетсе.

В интервью изданию Ndjoni Sango аналитик подчеркнул, что обеспокоен сложившейся в ЦАР ситуацией.

«Я осуждаю многочисленные нарушения прав человека, совершаемые всеми участниками на местах, и особенно остро эта проблема стоит в вопросе взаимодействия с миротворцами. Не будет преувеличением сказать, что и они совершают преступления, причем не несут за это никакой ответственности.

В качестве примера я могу привести сообщения о многочисленных преступлениях сексуального характера, совершенных габонским контингентом ООН. Что в связи с этим сделало руководство МИНУСКА? Никого до сих пор не наказали, людей просто вернули на родину», — напомнил Агбетсе.

Независимый эксперт Агбетсе: действия миротворцев ООН в ЦАР заслуживают только порицания
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Эксперт уверен, что в Организации Объединенных Наций должны взять ситуацию на контроль и ужесточить надзор за подчиненными. По словам аналитика, данный вопрос поднимался во время его встреч с главой правительства и министром юстиции Центральноафриканской Республики. Также эту проблему он обсуждал с представителями гражданского общества и пострадавшими от действий «голубых касок».

В сентябре 2021 года руководство ООН сообщило, что выводит из ЦАР габонский контингент МИНУСКА. Произошло это на фоне многочисленных заявлений о преступлениях сексуального характера против населения.

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