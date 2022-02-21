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Московский «Спартак» представил обновленный логотип к 100-летию клуба

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 10:37
Спорт
Московский «Спартак» представил обновленный логотип к 100-летию клуба
Prt Scr youtube.com  /  FC Spartak Moscow

Москва, 21 февраля. Столичный футбольный клуб «Спартак» представил новый логотип, приуроченный к юбилею с момента основания.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила на официальном сайте об обновлении клубного логотипа, который посвящен 100-летию десятикратных чемпионов России по футболу.

«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», — говорится в сообщении красно-белых.

В «Спартаке» подчеркнули, что в сезоне-2023/2024 логотип будет представлен на игровой форме красно-белых. Более того, в апреле состоится презентация другой эмблемы. В форме со специальным юбилейным логотипом футболисты московского клуба будут играть до конца сезона-2022/23.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на девятом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу красно-белые набрали 23 очка. При этом «Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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футбол спартак обновление рпл логотип
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