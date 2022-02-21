Рубль позитивно отреагировал на анонс встречи Путина и Байдена

На финансовых рынках царит полная неопределенность. При этом рубль позитивно отреагировал на анонс встречи глав РФ и США. Об этом ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Укрепление рубля

Рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Если в самом начале сессии доллар подскакивал до 77,7 рубля, а европейская валюта — до 88,28, то к 07:23 по московскому времени наблюдалось снижение. Курс доллара расчетами «завтра» теряет 41 копейку и торгуется на уровне 76,89, евро — 22 копейки, опускаясь до 87,33 рубля.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, рост наметился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) поднялся на 1,22% — до 3434,82 пункта.

Полная неопределенность

Как отметил Владимир Антонов, сейчас в финансовой сфере царит полная неопределенность. Никто не знает, как и когда сойдет на нет геополитическая напряженность. Торги на Мосбирже открылись укреплением рубля. Курс доллара снижался до 76,63 рубля.

«Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились организовать встречу рабочей группы для достижения прекращения огня в Донбассе. Также Макрон предложил Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отличные новости для инвесторов», — пояснил Владимир Антонов.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что в США сегодня выходной день. Все внимание трейдеров приковано к заголовкам по Донбассу. Рубль отыграл 50% потерь от пятничного движения. Пара доллар и рубль остается торговаться в диапазоне 74,50-78,30 рубля. Поддержкой выступает уровень 76,20 рубля. Если на рынках напряженность продолжит снижаться, то для рубля можно рассмотреть два уровня: 75,75 и 75.

Британский фунт может стать достойным конкурентом американского доллара в 2022 году, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Эксперт отметил, что Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года.